I morti di Gaza Latina risponde all' appello | lenzuola bianche stese sulle strade del centro

La città di Latina ha partecipato alla manifestazione nazionale dei 50mila sudari per Gaza, stendendo lenzuola bianche sulle strade del centro. Un gesto simbolico e necessario per sensibilizzare sulle decine di migliaia di vittime ignorate e dimenticate. Articolo 21, Anpi, Latina Bene Comune e altre realtà locali hanno aderito a questa iniziativa, contro l’indifferenza e per chiedere giustizia e pace nella regione.

Anche la città di Latina ha partecipato alla manifestazione nazionale dei 50mila sudari per Gaza. Un'iniziativa necessaria, per le decine di migliaia di vittime di cui nessuno parla e sembra interessarsi. Un appuntamento a cui hanno aderito, sul territorio, Articolo 21, Anpi, Latina Bene Comune... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - I morti di Gaza, Latina risponde all'appello: lenzuola bianche stese sulle strade del centro

