I look vincitori di Cannes 2025 che hanno risvegliato il red carpet più soporifero di sempre

I look vinciatori di Cannes 2025 hanno trasformato il red carpet più soporifero di sempre in un’occasione di noia. Dopo anni di scintille e creatività, quest’anno prevale il dress code rigoroso e il trend del beige, relegando la passerella a una sfilata priva di guizzi. Un cambiamento sorprendente che mette in discussione il solito spirito di innovazione del festival francese, lasciando spazio più alla monotonia che al glamour.

Il red carpet del Festival di Cannes ci aveva abituati a scintille. Quest’anno, invece, ha sfilato sotto una coltre di noia. Colpa di un dress code più rigido del solito, o forse della tendenza a confondersi nel beige del normcore, ma l’effetto è stato quello di una parata priva di guizzi creativi. Nessun colpo di teatro, pochi outfit memorabili: il red carpet (finale e non solo) del Festival di Cannes 2025 è stato tra i più piatti degli ultimi anni. Eppure, tra silhouette prevedibili e palette desaturate, alcune star hanno trovato il modo di brillare lo stesso. Chi con l’audacia, chi con l’eleganza calibrata, chi con tocchi di personalità ben dosati. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I look vincitori di Cannes 2025 che hanno risvegliato il red carpet più soporifero di sempre

Argomenti simili trattati di recente

Un Certain Regard 2025, tutti i vincitori della sezione dedicata ai registi emergenti del Festival di Cannes

Si è conclusa la rassegna Un Certain Regard 2025 al Festival di Cannes, premiando registi emergenti e opere sorprendenti.

Festival di Cannes 2025, i vincitori: a Jafar Panahi la Palma d’oro per A simple accident

Al Festival di Cannes 2025, Jafar Panahi si aggiudica la Palma d’Oro con il potente film "A Simple Accident".

Festival di Cannes 2025, chi ha vinto la Palma d'Oro: tutti i vincitori

Il Festival di Cannes 2025 sta arrivando alle sue battute finali, con il prestigioso premio della Palma d’Oro che conclude questa edizione indimenticabile.

Se ne parla anche su altri siti

I look vincitori di Cannes 2025 che hanno risvegliato il red carpet più soporifero di sempre

Si legge su amica.it: Dopo il red carpet finale Cannes 2025, è tempo di voti. I look vincitori del Festival, quelli che hanno stupito e lasciato un segno.

Festival di Cannes 2025, vincitori: tutti i film e gli attori premiati

gazzetta.it scrive: Chi sono i vincitori del Festival di Cannes 2025? Scopri i film che hanno vinto un premio e gli attori che si sono aggiudicati i principali riconoscimenti.

Look di Cannes 2025: i 10 outfit più iconici del red carpet

Riporta lifestyleblog.it: I 10 look più iconici di Cannes 2025: da Rihanna in Alaïa a Emma Stone in Louis Vuitton. Tutti gli outfit più belli del red carpet ...

Cannes 2025: Marie Kreutzer's 'Gentle Monster' Wins Big at Investors Circle! | ArteKino Prize Winner