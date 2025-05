I Lions e i Leo Club donano giocattoli alla Pediatria del Policlinico di Modena

I Lions e i Leo Club hanno donato giocattoli ai piccoli pazienti della Pediatria del Policlinico di Modena, portando gioia e speranza. Questa generosa iniziativa, realizzata nel Dipartimento Materno-Infantile diretto dal Dottor Pier Luca Ceccarelli, ha contribuito a rendere il soggiorno ospedaliero più sereno e amichevole per i bambini, sottolineando l'importanza della solidarietà e del sostegno alla salute dei più piccoli.

Una donazione di giocattoli ha portato un momento di gioia ai piccoli pazienti della Pediatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, che fa parte del Dipartimento Materno-Infantile, diretto dal Dottor Pier Luca Ceccarelli. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - I Lions e i Leo Club donano giocattoli alla Pediatria del Policlinico di Modena

