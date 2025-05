I ladri entrano dal tabaccaio e portano via la cassa

Nella notte tra mercoledì e giovedì, il tabacchino di Massimo Moser a Canova è stato nuovamente preso di mira dai ladri. Solo 40 giorni dopo l'ultima spaccata, si è consumato un altro furto, aggravando la situazione di insicurezza nel capoluogo. Due persone, silhouette nel buio, hanno portato via la cassa, aggiungendo un nuovo capitolo a una preoccupante serie di furti che affligge la zona.

🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - I ladri entrano dal tabaccaio e portano via la cassa

