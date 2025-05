I giochi in cantiere poi la fuga | Amo San Niccolò odio l’auto Firenze ingenerosa coi giovani

Da bambino, passavo le giornate nel cantiere di mio padre a Bagno a Ripoli, divertendomi a giocare da muratore. Ho un'affinità con i giochi in costruzione e il desiderio di fuga, ma odio le auto e la maligna ingiustizia di Firenze verso i giovani. Amo San Niccolò e la natura, mentre provo rabbia verso l’ingenerosa città. Le memorie di quegli anni hanno seminato in me sogni e critiche verso il progresso e le ingiustizie sociali.

"Quando ero un bambino, mio padre si stava costruendo la casa a Bagno a Ripoli. E io, che avevo più o meno cinque anni, ero sempre in mezzo, perché mi divertivo a giocare al muratore. Passavo intere giornate affascinato nel cantiere fra le cazzuole e il cemento". In mezzo a quei mattoni germoglia il seme dell’ archistar, parola che Marco Casamonti, classe 1965, non ama. Ma che riassume bene la sua carriera di successo fra progetti davvero immaginifici, ormai in tutte le parti del mondo. Nel suo studio Archea Associati, che occupa mezzo quartiere di San Niccolò, lavorano più di 250 architetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I giochi in cantiere poi la fuga: "Amo San Niccolò, odio l’auto. Firenze ingenerosa coi giovani"

Leggi anche questi approfondimenti

Giovani salgono sulla gru del cantiere Esselunga, Crepet ai docenti: “discutetene in classe, portate il caso in aula per farne capire la gravità”

Recentemente, alcuni giovani sono saliti sulla gru del cantiere Esselunga di via Mariti, teatro di tragici incidenti.

Cantiere Esselunga della strage: iniziato lo smontaggio della maxi gru / VIDEO

Nei giorni scorsi, precisamente l’8 maggio, sono iniziate le operazioni di smontaggio di una maxi gru all'interno del cantiere Esselunga di via Mariti.

Il Settebello in raduno a Ostia: obiettivo Mondiali con sguardo ai Giochi del 2028

Il Settebello in raduno a Ostia si prepara con Ambizione ai Mondiali del 2025 e alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Ne parlano su altre fonti

I giochi in cantiere poi la fuga: "Amo San Niccolò, odio l’auto. Firenze ingenerosa coi giovani"

Si legge su lanazione.it: L’uomo che sta ridisegnando la città tra vita privata, amore per la nautica e valigia in mano "Incontrai Michelucci, sto scrivendo un libro gramsciano: architettura non è solo cemento".

Giochi del Mediterraneo, sopralluogo del ministro Abodi a Taranto

Segnala msn.com: Abodi in mattinata sarà anche alla posa della prima pietra dell'impianto di tiro con l'arco a Crispiano e visiterà il cantiere dello stadio del nuoto, altre due strutture dei Giochi del 2026.

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto