I giocatori di Napoli ricordano Pedro

Il Napoli celebra il suo quarto scudetto, conquistato in una notte magica contro il Cagliari. Tra gli eroi di questa storica vittoria spiccano McTominay e Lukaku, che hanno guidato la squadra verso il trionfo. Anche Rafa Marín è stato parte di questo successo, condividendo la gioia con i tifosi. In mezzo a questi festeggiamenti, i giocatori non possono non ricordare l’importanza di Pedro nella storia del club.

2025-05-23 23:58:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: I Napoli ottennero il suo quarto scudetto dopo aver battuto il Cagliari. Mctominay e Lukaku erano gli eroi di una notte magica per i napolitani. Un’impresa di cui anche Rafa Marín fa parte e ha celebrato con stile. La partecipazione di Marín negli ultimi giorni è stata la chiave per un Napoli che ritorna ai transatlantici del calcio italiano. Due anni dopo solleva un nuovo scudetto con un certo “sapore” spagnolo. Pedro, giocatore Lazio, è stato la chiave con il suo goal di rigore per l’Inter in 90 ‘. Un po ‘questo ha fatto dipendere da Napoli da se stesso per vincere la serie A... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

