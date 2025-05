I farmaci non utilizzati si possono restituire

I farmaci integri e non utilizzati erogati dalla farmacia ospedaliera possono essere restituiti. Valentina Spano di Comeana ha condiviso la sua esperienza con la farmacia dell’ospedale di Careggi, cercando di restituire 6 scatole di un farmaco. Questa procedura è possibile per evitare sprechi e correggere eventuali errori, garantendo un uso più responsabile delle risorse sanitarie.

I farmaci integri e non utilizzati erogati dalla farmacia ospedaliera si possono restituire. Valentina Spano di Comeana, mamma di Aurora, una ragazza disabile, aveva raccontato la sua "disavventura" alla farmacia dell'ospedale di Careggi perché voleva restituire 6 scatole di un farmaco il cui costo complessivo è 5000 euro, perché risultato inefficace. Ma la sua richiesta non era stata accettata. "L'azienda – risponde l'Asl in una nota – si scusa per il disagio generato dalla mancata e corretta informazione e provvederà ad informare nuovamente gli operatori sulla procedura da comunicare ai cittadini che prevede, ormai da diversi anni, la presenza, nei punti di continuità aziendali delle farmacie, di un servizio dedicato al rientro dei medicinali ancora integri e correttamente conservati".

