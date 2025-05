I dazi minacciati da Trump | Negoziati duri per una Ue divisa

Nel 2025, Trump minaccia dazi del 50% sulle merci europee, mettendo in difficoltà l'UE. Bruxelles si trova in una posizione di debolezza durante negoziati difficili, dimostrando che l’unione non garantisce sempre forza contrattuale. Lucio Caracciolo spiega come queste tensioni riflettano una criticità nelle relazioni transatlantiche, prevedendo un inasprimento dei rapporti commerciali e negoziati complessi tra Washington e l’Europa.

Roma, 25 maggio 2025 -Non sempre l'unione fa la forza. Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, spiega perché, nel rapporto con Trump, Bruxelles sia in una posizione di debolezza. Trump promette dazi al 50% sulle merci europee. Come evolveranno i rapporti? "Per prima cosa, Trump ci ha abituati ad annunci che poi non si trasformano in azioni concrete. Quindi è bene valutare i fatti e non le parole. Posta questo, è chiaro che per lui l'Europa è secondaria, perché l'impegno è rimettere in piedi l'America che è nella situazione più disastrata dal secondo dopoguerra.

Berlino, i dazi minacciati da Trump non aiutano nessuno

I dazi minacciati da Donald Trump su importazioni europee rischiano di penalizzare tutti. Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha sottolineato che tali restrizioni non apportano benefici, ma rallentano lo sviluppo economico globale, evidenziando come le tensioni commerciali possano danneggiare le relazioni internazionali e l'economia di entrambe le parti.

Wsj: "Dazi al 50% all'Ue? Trump frustrato per la lentezza dei Paesi membri nei negoziati"

I dazi al 50% imposti da Trump all'UE riflettono la frustrazione americana per la lentezza dei negoziati tra i Paesi membri.

Trump minaccia dazi al 50% sui prodotti Ue per lentezza nei negoziati

Donald Trump minaccia dazi al 50% sui prodotti Ue, a partire dall’1 giugno, a causa della lentezza nei negoziati.

