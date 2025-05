I corpi di cinque sciatori ritrovati sulle Alpi svizzere

Cinque sciatori sono stati ritrovati deceduti sulle Alpi svizzere, nel massiccio del Rimpfischhorn vicino a Zermatt. La polizia del Canton Vallese ha confermato il tragico ritrovamento sul ghiacciaio Adler, senza ancora identificare ufficialmente le vittime. L'incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza in alta quota e sulle condizioni delle piste, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica tragedia.

(Adnkronos) – I corpi di cinque sciatori sono stati trovati sulle Alpi svizzere, nel massiccio del Rimpfischhorn, vicino alla stazione sciistica di Zermatt. Lo ha reso noto la polizia del Canton Vallese, aggiungendo che l'identificazione formale delle vittime, che si trovavano sul ghiacciaio Adler, "è ancora in corso". —[email protected] (Web Info) L'articolo I corpi di cinque sciatori ritrovati sulle Alpi svizzere proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - I corpi di cinque sciatori ritrovati sulle Alpi svizzere

