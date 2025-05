I corpi di cinque sciatori ritrovati sulle Alpi svizzere

I corpi di cinque sciatori sono stati rinvenuti sulle Alpi svizzere, nel massiccio del Rimpfischhorn vicino a Zermatt. La polizia del Canton Vallese ha confermato il ritrovamento sul ghiacciaio Adler, suscitando preoccupazione per le cause dell’incidente. Le autorità stanno cercando di identificare ufficialmente le vittime e determinare le circostanze di questa tragedia in una delle zone più affascinanti e al tempo stesso pericolose delle Alpi.

