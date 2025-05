I conti in salute fanno bene a tutti gli italiani

I conti in salute sono fondamentali per tutti gli italiani. Nonostante le tensioni globali, come le decisioni di Donald Trump sui dazi, l’Italia riceve conferme positive dai mercati finanziari, anche miglioramenti del giudizio degli analisti. Mantenere finanze solide è essenziale per affrontare le incertezze internazionali e garantire stabilità economica e benessere per il paese.

Roma, 25 maggio 2025 – Nella tormenta che avvolge il mondo e lo smuove sottosopra, alimentata da ultimo dalle improvvide mosse di Donald Trump sui dazi (e non solo), che l’Italia riceva in pochi mesi la conferma del suo “valore” sui mercati o addirittura il miglioramento del giudizio da parte delle tre principali agenzie internazionali di rating dovrebbe essere motivo di soddisfazione per tutti. Eppure, anche in questa occasione, si è costretti a constatare come l’opposizione di oggi (ma anche quella di ieri non era da meno) abbia più a cuore la propaganda e la polemica quotidiane con il governo che non la consapevolezza dell’interesse nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I conti in salute fanno bene a tutti gli italiani

