I Carabinieri ricordano il Maresciallo Di Bernardo Medaglia d’Oro al Valor Militare

I carabinieri rendono omaggio al Maresciallo Capo Luigi Di Bernardo, medaglia d'oro al valor militare, vittima del dovere nel 1971. Una cerimonia silenziosa e rispettosa, con corona d’alloro, cippo commemorativo e una comunità unita nel ricordo, ha celebrato il suo sacrificio. La funzione religiosa ha aperto una giornata di memoria dedicata a chi ha dato la vita per la sicurezza di tutti.

Una corona d'alloro, un cippo commemorativo e una comunità riunita nel silenzio del ricordo. Si è svolta questa mattina, alle ore 10:30, la cerimonia in memoria del Maresciallo Capo Luigi Di Bernardo, caduto in servizio il 25 maggio 1971. La commemorazione è iniziata con la funzione religiosa... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - I Carabinieri ricordano il Maresciallo Di Bernardo, Medaglia d’Oro al Valor Militare

Approfondisci con questi articoli

Cittadini e autorità ricordano il maresciallo Piermanni

Civitanova rende omaggio al maresciallo Sergio Piermanni, medaglia d’oro al valor militare, caduto nel 1977.

“Stasi è innocente, su chi c’è da indagare”. Garlasco, la rivelazione dell’ex maresciallo dei carabinieri

L’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto rivela a La Vita in Diretta di credere nell’innocenza di Alberto Stasi nel caso Garlasco.

«Volevo indagare sulle gemelle Cappa, mi fermarono»: parla l'ex maresciallo dei carabinieri

A Garlasco torna l'attenzione sul caso delle Gemelle Cappa, con nuove testimonianze e sospetti. L'ex maresciallo dei Carabinieri, Francesco Marchetto, si confronta con il passato, illustrando come le recenti rivelazioni abbiano riaperto vecchie ferite e riacceso il dibattito sulla verità di quella drammatica vicenda.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Clusane ricorda il maresciallo dei carabinieri Luigi Di Bernardo

Come scrive giornaledibrescia.it: Il militare, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, perse la vita a 38 anni il 25 maggio 1971 durante un’operazione di appostamento ...

Cittadini e autorità ricordano il maresciallo Piermanni

Si legge su msn.com: Civitanova ricorda il suo eroe, il maresciallo Sergio Piermanni, medaglia d’oro al valor militare, ucciso nel 1977. Ieri pomeriggio, ...

Giornata di ricordo a montemarciano per i carabinieri caduti nell’agguato di via fani nel 1978

Da gaeta.it: A Montemarciano una cerimonia commemorativa ricorda il maresciallo maggiore Oreste Leonardi e l’appuntato Domenico Ricci, caduti nell’attentato di via Fani a Roma, con iniziative simboliche e appelli ...

showreel Alberto Patelli