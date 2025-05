I Carabinieri ricordano il Maresciallo Di Bernardo Medaglia d’Oro al Valor Militare

Questa mattina, la comunità si è riunita nel silenzio del ricordo per commemorare il Maresciallo Capo Luigi Di Bernardo, insignito della medaglia d'oro al valor militare. La cerimonia, svoltasi alle 10:30, ha visto la deposizione di una corona d'alloro e l'illuminazione di un cippo commemorativo, preceduta da una toccante funzione religiosa in onore del valoroso carabiniere, caduto in servizio il 25 maggio 1971.

Una corona d'alloro, un cippo commemorativo e una comunità riunita nel silenzio del ricordo. Si è svolta questa mattina, alle ore 10:30, la cerimonia in memoria del Maresciallo Capo Luigi Di Bernardo, caduto in servizio il 25 maggio 1971. La commemorazione è iniziata con la funzione religiosa... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - I Carabinieri ricordano il Maresciallo Di Bernardo, Medaglia d’Oro al Valor Militare

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Clusane d'Iseo e l'Arma ricordano il maresciallo Luigi di Bernardo - Questa mattina, domenica 25 maggio, presso la chiesa Cristo Re di Clusane d’Iseo è andata in scena la cerimonia in ricordo del maresciallo capo Luigi Di Bernardo, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla ... Riporta primabrescia.it

Clusane ricorda il maresciallo dei carabinieri Luigi Di Bernardo - Il militare, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, perse la vita a 38 anni il 25 maggio 1971 durante un’operazione di appostamento ... Si legge su giornaledibrescia.it

A Clusane la commemorazione del maresciallo capo Di Bernardo a 54 anni dalla morte - Luigi Di Bernardo, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Iseo, morì in servizio a 38 anni (il 25 maggio 1871) mentre svolgeva il proprio dovere. Come scrive brescia.corriere.it

showreel Alberto Patelli