i campione italiano di maratona lhoussaine oukhrid protagonista del trofeo packitalia

Lhoussaine Oukhrid, campione italiano assoluto di maratona e detentore del record nazionale dei 50 km, sarà protagonista della prima edizione della “10 Km del Castagno dei Cento Cavalli – Gara della Pace – Trofeo PackItalia” a Sant’Alfio domenica 22 giugno. Un evento imperdibile che vedrà il grande atleta coinvolto nella corsa, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama podistico italiano.

Sarà Lhoussaine Oukhrid, campione italiano assoluto 2025 di maratona e detentore del nuovo record nazionale nella 50 km, il grande protagonista della prima edizione della "10 Km del Castagno dei Cento Cavalli – Gara della Pace – Trofeo PackItalia, in programma domenica 22 giugno a Sant'Alfio.

