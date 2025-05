I Big-4 riuniti per celebrare Rafa Nadal a Parigi | emozioni sul Philippe Chatrier

I Big4 del tennis si sono riuniti a Parigi per rendere omaggio a Rafa Nadal, simbolo della grandezza tennistica. Sul campo Philippe Chatrier, le emozioni si sono sprigionate, richiamando alla mente le innumerevoli vittorie e i momenti indimenticabili del campione maiorchino. Le sue 14 vittorie al Roland Garros rappresentano non solo un traguardo sportivo, ma anche il coronamento di una carriera che ha ispirato generazioni.

Una giornata davvero speciale a Parigi, sul Philippe Chatrier, per celebrare la leggendaria carriera di Rafa Nadal. Indubbiamente, il campione maiorchino, sulla terra rossa francese, ha scritto pagine di storie e quelle 14 vittorie nel Major transalpino sono un marchio di fabbrica di chi ha legato al mattone tritato soprattutto la sua ascesa nell'Olimpico del tennis. Una cerimonia emozionante in cui i suoi grandi rivali si sono riuniti per tributarli gli onori del caso, ovvero Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray. Giocatori affrontati 124 volte, con 70 vittorie e 54 sconfitte. " È incredibile come il tempo cambia le prospettive...

