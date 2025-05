I bambini invisibili – Giornata internazionale dei bambini scomparsi convegno con Fontana

Roma ospiterà il convegno "I bambini invisibili – Giornata internazionale dei bambini scomparsi" lunedì 26 maggio, alle ore 9, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. Durante l'evento, che avrà come messaggio centrale le parole del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, si approfondiranno le tematiche legate alla scomparsa dei bambini, creando un'importante occasione di sensibilizzazione e riflessione.

ROMA – Lunedì 26 maggio, alle ore 9, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il convegno “I bambini invisibili – Giornata internazionale dei bambini scomparsi”. Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo “I bambini invisibili – Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, convegno con Fontana L'Opinionista... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “I bambini invisibili – Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, convegno con Fontana

Scopri altri approfondimenti

Giornata mondiale dell'asma: visite e spirometrie gratuite per bambini e ragazzi

In occasione della Giornata Mondiale dell'Asma, l'ospedale Perrino di Brindisi offre visite e spirometrie gratuite per bambini e ragazzi.

Un convegno a Mestre sulle sofferenze invisibili dei bambini

Al Centro Candiani di Mestre si svolge un convegno dedicato alle "sofferenze invisibili dei bambini", esplorando i traumi che derivano da conflitti familiari e situazioni difficili.

Lungomare Fest, una giornata dedicata a famiglie e bambini sul litorale pedonalizzato

Lungomare Fest, la giornata dedicata a famiglie e bambini sul litorale pedonalizzato, ha attirato migliaia di partecipanti.

"Bambini invisibili": giornata di studi a Foggia sulle violenze sui minorenni