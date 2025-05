Hub di prossimità a Formigine e nelle frazioni approvato lo studio di fattibilità

La Giunta comunale di Formigine ha dato un importante passo in avanti approvando lo studio di fattibilità per gli hub di prossimità. Questa decisione rappresenta un fondamentale traguardo verso la richiesta di accreditamento alla Regione Emilia-Romagna. L'Assessore al Commercio Corrado Bizzini sottolinea il valore del patrimonio locale, evidenziando l'impegno per migliorare i servizi e promuovere lo sviluppo della comunità.