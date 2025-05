Horror messicano che terrorizza collegi femminili | un classico attuale prima di Suspiria

“Even the Wind is Afraid” è un horror messicano che inquieta i collegi femminili, anticipando atmosfere di suspiria. Come classico attuale del cinema gotico latinoamericano, il film evidenzia l’impatto e la teatralità di un genere che, tra mistero e sovrannaturale, lasciò un’impronta indelebile nel panorama horror, segnando un momento di rinnovamento e innovazione nel cinema latinoamericano.

il cinema gotico latinoamericano e il suo impatto: focus su "Even the Wind is Afraid". Il panorama del cinema horror latinoamericano ha prodotto opere di grande rilievo che, anticipando tendenze e tematiche, hanno lasciato un segno duraturo nel genere. Tra queste, spicca il film "Even the Wind is Afraid", realizzato nel 1968 dal regista messicano Carlos Enrique Taboada. Questo capolavoro si distingue per la sua capacità di coniugare l'estetica classica del gotico con una profonda riflessione sociale, offrendo uno sguardo inquietante sulla paura e sul potere. ambientazione e temi principali del film.

