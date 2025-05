Hojlund Inter pressing totale per l’attaccante dello United Occhio però all’interesse di quelle due rivali

Hojlund Inter, sogno offensivo per l’Inter nella prossima stagione. L’attaccante del Manchester United attira l’attenzione delle rivali, ma i nerazzurri sono già pronti a sfidare la concorrenza. Nonostante la finale di Champions ancora da giocare, la dirigenza nerazzurra si concentra sul rafforzamento dell’attacco, con Hojlund come obiettivo principale. Rimanete aggiornati sulle ultime novità di un possibile maxi-pressing dell’Inter per portarlo in nerazzurro.

Hojlund Inter, ultime novità sul possibile approdo dell’attaccante del Manchester United alla corte nerazzurra. La situazione Nonostante la finale di Champions League debba ancora essere giocata, l’Inter è già proiettata verso la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra sta lavorando per costruire una rosa ancora più competitiva, con particolare attenzione rivolta al reparto offensivo, che sarà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Hojlund Inter, pressing totale per l’attaccante dello United. Occhio però all’interesse di quelle due rivali

Contenuti che potrebbero interessarti

«Il Napoli soffre, l’Inter è rinata»: Auriemma-Biasin, botta e risposta a Pressing

Nell'ultima puntata di Pressing su Mediaset, si è acceso un acceso dibattito tra Raffaele Auriemma e Fabrizio Biasin.

Dzeko Fiorentina, pressing totale da parte della squadra viola. Arriva anche la prima offerta ufficiale

Il calciomercato della Fiorentina è in fermento, con il club viola che punta a rinforzare il proprio attacco.

Inter e Napoli in pressing su Jonathan David: i nodi da sciogliere sono due | CM.IT

L'estate calcistica si preannuncia intensa per Inter e Napoli, non solo sul campo ma anche sul mercato.

Approfondimenti da altre fonti

Inter, gradimento totale per Hojlund e c’è un retroscena: lo svela Fabrizio Romano

Secondo fcinter1908.it: Occhio al possibile ritorno di Rasmus Hojlund in Italia, c'è anche l'Inter in corsa: ne ha parlato così Fabrizio Romano ...

Juventus, ribaltone Hojlund: ‘scambio’ con l’Inter

Da spazioj.it: Juventus e Inter alle prese con l'ennesimo derby d'Italia, stavolta c'entra Hojlund: lo 'scambio' che rivoluziona il calciomercato Dopo due anni, è L'Inter entra in gioco nella corsa a Rasmus Hojlund, ...

Hojlund Juve, pressing totale da parte della squadra bianconera. Quel motivo sarà decisivo per la fumata bianca

Come scrive calcionews24.com: Rasmus Hojlund è l’obiettivo importante per quanto concerne il calciomercato Juve. Un giocatore ritenuto ideale per potenziare ulteriormente il suo attacco: considerando anche il pressing ...

When Zlatan Teaches Haaland ??