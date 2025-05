Hockey ghiaccio USA campioni del mondo dopo 65 anni! Prosegue il tabù per la Svizzera

Dopo 65 anni di attesa, gli Stati Uniti si laureano campioni del mondo di hockey su ghiaccio, trionfando ai Mondiali 2025 in un'emozionante finale contro la Svizzera, che continua a inseguire il sogno iridato. La gara ha emozionato i tifosi fino all'ultimo, mentre il terzo posto va a... La storicità di questa vittoria americana segnala un ritorno alle origini e un nuovo capitolo per il hockey a stelle e strisce.

I Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio si sono conclusi. A vincere la manifestazione iridata sono gli Stati Uniti, che tornano sul trono planetario dopo 65 anni, al termine di una finale tanto appassionante quanto snervante contro la Svizzera, che non riesce a porre fine al suo tabù. Terzo posto per la Svezia. Svizzera-USA (Finale per l’oro) Match a dir poco nervoso, vista l’alta posta in palio sul ghiaccio dell’Avicii Arena. Il match non si sblocca nei primi due periodi, al netto di un paio di penalità a testa per entrambe le squadre. Si entra clamorosamente con il punteggio sullo 0-0 negli ultimi venti minuti regolamentari... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, USA campioni del mondo dopo 65 anni! Prosegue il tabù per la Svizzera

Altre fonti ne stanno dando notizia

Hockey ghiaccio, USA campioni del mondo dopo 65 anni! Prosegue io tabù per la Svizzera - I Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio si sono conclusi. A vincere la manifestazione iridata sono gli Stati Uniti, che tornano sul trono planetario dopo 65 ... Da oasport.it

Mondiali: Svizzera vs USA 5 buoni motivi per cui oggi potremmo essere campioni del mondo, per la prima volta - La nazionale ha vinto l'argento ai Mondiali nel 2013, nel 2018 e nel 2024. blue Sport fornisce cinque motivi per cui stasera a Stoccolma batteremo gli USA e diventeremo campioni del mondo per la prima ... Si legge su bluewin.ch

Mondiali di hockey su ghiaccio 2025: la finale è Stati Uniti-Svizzera - Sabato 24 maggio le semifinali dei mondiali di hockey su ghiaccio 2025 hanno decretato Stati Uniti e Svizzera come finaliste per la medaglia d’oro ... Da it.blastingnews.com

"Nothing Else Matters" - Oona BROWN & Gage BROWN skate to @metallica & @MarlisaMusic