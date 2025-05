Ho visto un uomo buttarsi nel Lago | elicottero e vigili del fuoco si mobilitano poi la verità

Sabato 24 maggio, intorno alle 19:30, il lago di Como è stato teatro di un momento di grande apprensione. Un uomo è stato visto tuffarsi nel lago dal ponte Manzoni, lungo la Strada Statale 36, in zona Lecco. L'allerta ha immediatamente attivato un vasto dispiegamento di risorse, con elicotteri e vigili del fuoco prontamente mobilitati per cercare di far luce sulla situazione. Ma la verità era ben diversa...

