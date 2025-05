Ho pagato 2 646 euro in meno per una vacanza | quanto si risparmia con la prenotazione diretta dell' albergo

Hai risparmiato 2.646 euro prenotando direttamente l’albergo, evitando truffe e costi extra. Suggerimenti sui social incentivano a monitorare i prezzi di notte o a fingere di essere in Europa dell’Est per ottenere sconti. Alcuni utilizzano questi trucchi per ridurre le spese delle vacanze, ma bisogna fare attenzione alle fake news. Risparmiare è possibile, basta conoscere le strategie giuste e scegliere la prenotazione più conveniente.

Rimanere svegli tutta la notte per monitorare i prezzi online degli alberghi, 'ingannare' i siti di prenotazione facendo credere di vivere nell'Europa dell'Est: sono solo alcuni dei trucchetti suggeriti sui social per risparmiare qualcosina sulle prossime vacanze. Conoscete anche voi persone che. 🔗 Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - "Ho pagato 2.646 euro in meno per una vacanza": quanto si risparmia con la prenotazione diretta dell'albergo

"Ho pagato 2.646 euro in meno per una vacanza": quanto si risparmia con la prenotazione diretta dell'albergo

Hai mai risparmiato fino a 2.646 euro prenotando direttamente in albergo? Restare svegli a monitorare i prezzi o “ingannare” i siti di prenotazione sono tra i trucchi suggeriti online per risparmiare.

