Ho avuto una psicosi Mi ha allontanata dalla vita e ci sono voluti anni di duro lavoro Odio sentirmi definita da quel malessere | lo rivela Lady Gaga

In una recente intervista, Lady Gaga ha rivelato di aver affrontato una dura fase di psicosi, che l’ha allontanata dalla vita per anni. Dopo un lungo percorso di guarigione, ha voluto condividere la sua esperienza, sottolineando come il successo e la fama non abbiano potuto cancellare il dolore interiore. La sua sincerità ci ricorda quanto sia importante prendersi cura della salute mentale e non definirsi mai solo dalle proprie sofferenze.

Lady Gaga si è raccontata in una lunga intervista pubblicata su Sette de Il Corriere della Sera. L’artista ha anche parlato dei momenti difficili che ha dovuto attraversare nella vita. Il successo, i soldi e la popolarità non sono nulla quando si parla di salute fisica e mentale. “ Ho avuto una psicosi. – ha confessato la superstar – Per un certo tempo non sono stata saldamente in contatto con la realta?. Questo disturbo mi ha causato un forte allontanamento dalla vita e ci sono voluti parecchi anni di duro lavoro per tornare a essere me stessa”. E ancora: “ E? stato un periodo difficile e l’incontro con il mio attuale compagno si e? rivelato una cosa davvero specia- le... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto una psicosi. Mi ha allontanata dalla vita e ci sono voluti anni di duro lavoro. Odio sentirmi definita da quel malessere”: lo rivela Lady Gaga

