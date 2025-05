Highlights Gol Venezia Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Segui in diretta gli highlights del match tra Venezia e Juve, valido per la 38ª giornata di Serie A. Il confronto si svolge domenica 25 maggio allo Stadio Penzo, dove i bianconeri cercano di centrare un’importante vittoria. Rimanete con noi per le immagini salienti e gli emozionanti momenti del match. Non perdere l’occasione di rivivere le azioni più entusiasmanti!

Highlights Gol Venezia Juve in diretta dallo Stadio Penzo di Venezia. Le immagini salienti del match della 38ª giornata. La Juve affronta il Venezia, con il match in programma domenica 25 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Penzo di Venezia. Bianconeri che vogliono centrare l’accesso alla prossima Champions League. Qui trovate gli highlights e i gol d i VENEZIA JUVE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Venezia Juve. IN AGGIORNAMENTO .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Venezia Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Highlights Gol Juve Udinese LIVE: le immagini del match – VIDEO

Domenica 18 maggio, all’Allianz Stadium di Torino, si è disputato il 37ª giornata di Serie A tra Juve e Udinese.

Venezia batte il Penzo 2-1 con gol di Candé e Oristanio, colpo decisivo per la salvezza

Il Venezia conquista una vittoria cruciale battendo il Penzo 2-1, grazie ai gol di Candé e Oristanio.

Serie B, il Brescia è salvo: battuta la Reggiana 2-1. Gol e highlights

Il Brescia si salva all'ultima giornata! Con un emozionante 2-1 contro la Reggiana, la squadra di Rolando Maran ha superato una stagione difficile, caratterizzata da infortuni e cambi in panchina.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Venezia-Juventus LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

Da fanpage.it: La diretta LIVE di Venezia-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ...

Venezia-Juventus, formazioni ufficiali e risultato LIVE

Scrive sport.sky.it: Il Venezia ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe di campionato (1 sconfitta), inclusa la più recente, tanti successi quanti nelle precedenti 13 gare interne (5 pareggi, 6 sconfitte); i ...

Venezia Juve, i retroscena LIVE: gli episodi curiosi che non avete notato dal Penzo

Si legge su juventusnews24.com: Venezia Juve: gli episodi curiosi che non avete notato dal Penzo nel match della 38ª giornata di Serie A 2024/25. Retroscena (inviato al Penzo) – Venezia Juve sotto il segno delle curiosità. Direttame ...

JUVENTUS-VENEZIA 2-2 | HIGHLIGHTS | Late Vlahovic goal saves Juve unbeaten run | Serie A 2024-25