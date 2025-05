Highlights Gol Venezia Juve | le immagini del match – VIDEO

Scopri i momenti clou del match Venezia-Juventus, disputato allo Stadio Penzo nella 38ª giornata di campionato. Domenica 25 maggio, alle 20.45, i bianconeri sono scesi in campo per cercare di conquistare un risultato importante. Non perdere le immagini salienti di una partita che ha regalato emozioni e colpi di scena!

Highlights Gol Venezia Juve in diretta dallo Stadio Penzo di Venezia. Le immagini salienti del match della 38ª giornata. La Juve affronta il Venezia, con il match in programma domenica 25 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Penzo di Venezia. Bianconeri che vogliono centrare l’accesso alla prossima Champions League. Qui trovate gli highlights e i gol d i VENEZIA JUVE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Venezia Juve. 2? GOL VENEZIA – Padroni di casa subito in vantaggio alla prima palla offensiva: gol di Daniel Fila che di destro da pochi passi batte Di Gregorio. Inizio shock dei bianconeri al Penzo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Venezia Juve: le immagini del match – VIDEO

Approfondimenti da altre fonti

Venezia-Juventus 2-2 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Venezia-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it

Venezia Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi e Mauro Munno – VIDEO - Venezia Juve, “Ma che partita hai visto?”: su Juventusnews24 è LIVE il post-gara con Paolo Rossi e Mauro Munno. Ecco l’analisi – VIDEO La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo allo Stadio Penzo ... Secondo juventusnews24.com

Venezia-Juventus 2-3, le pagelle: Locatelli e Yildiz da Champions, flop Savona - Al Penzo di Venezia finisce tra i lagunari e la Juventus, nella sfida valida per l'ultimo turno di Serie A. Avanti i lagunari al 2' con Fila, poi la Juve la ribalta con Yildiz (25') ... msn.com scrive

Venezia Juventus | 2-3 | Gli Highlights | Lega Serie A 2024-25 | venezia juventus