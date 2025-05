Hercules e Ned chi sono i border collie che pattugliano l’aeroporto per evitare i bird strike

Hercules e Ned sono i coraggiosi border collie che pattugliano l'aeroporto più trafficato del West Virginia, vigilando per prevenire i pericolosi bird strike. Con un ufficio spazioso a disposizione, i due cani svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza aerea, monitorando il campo d'aviazione lungo un miglio. Hercules, in particolare, si distingue come ambasciatore capo, godendosi il suo importante compito mentre mantiene l'ambiente privo di animali inopportuni.

Hercules e Ned hanno un ufficio piuttosto spazioso nell’aeroporto più trafficato del West Virginia. I border collie pattugliano il campo d’aviazione lungo un miglio alla ricerca di uccelli e altri animali selvatici per tenerli lontani dagli aerei. Hercules è anche l’ambasciatore capo, che si gode l’affetto dei passeggeri in attesa di un volo all’aeroporto internazionale Yeager del West Virginia, calmando i loro nervi. Le collisioni tra animali selvatici e aerei, o bird strike, sono comuni negli aeroporti statunitensi. Nel 2018, la direzione dello Yeager ha deciso di intervenire e ha assunto Hercules... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hercules e Ned, chi sono i border collie che pattugliano l’aeroporto per evitare i bird strike

Contenuti che potrebbero interessarti

Bandiere blu 2025, ecco quali sono le spiagge italiane premiate

Scopri le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu nel 2025! Quindici nuove località meritano questo prestigioso riconoscimento, simbolo di qualità ambientale e servizi.

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone»

Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra.

Striscia la Notizia e i mitici ’90. Vittoria Ricci in visita alla mostra: “Io che sono nata col Gabibbo”

Seravezza, 14 maggio 2025 – Vittoria Ricci, figlia del celebre Antonio Ricci, celebra la sua connessione con Striscia La Notizia e il mitico Gabibbo in una mostra dal titolo "Io che sono nata col Gabibbo".

Su questo argomento da altre fonti

Hercules e Ned, chi sono i border collie che pattugliano l’aeroporto per evitare i bird strike

Riporta msn.com: Hercules e Ned hanno un ufficio piuttosto spazioso nell’aeroporto più trafficato del West Virginia. I border collie pattugliano il campo d’aviazione lungo un miglio alla ricerca di uccelli e altri ani ...

Meet Hercules and Ned, the border collies fending off wildlife at a West Virginia airport

Si legge su yahoo.com: Chris Keyser, airport's wildlife specialist and the dog handler, shows how he works with two dogs, Hercules and Ned, to keep birds off the airport to keep people safe. (AP video: John Raby) ...

Meet Hercules and Ned, the dogs fending off wildlife at one of US' busiest airports

Da moneycontrol.com: The border collies are more than just wildlife control, they are viral sensations ensuring aviation safety and bringing smiles.

BIG EXPLOSION! Ukrainian Border Guards Shot Down A Russian Su 25 fighter Jet In Bakhmut!