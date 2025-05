Hasan scappa dalle bombe di Gaza per raggiungere il papà a Treviso | Noi salvi mia sorella è morta lì

Hasan scappa dalle bombe di Gaza, sperando di riabbracciare il papà a Treviso. Tra ricordi di sofferenza e speranze di salvezza, la realtà si trasforma da numeri a storie di vita. Mentre il dramma di Gaza tocca le nostre coscienze, anche le persone si confrontano con perdite e speranze, rendendo questa tragedia una testimonianza concreta di dolore e resilienza.

TREVISO - Quando i numeri diventano persone, quando il rosario di notizie diffuse dai media diventa testimonianze diretta, la tragedia di Gaza si impone con una violenza quasi fisica sul nostro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Hasan scappa dalle bombe di Gaza per raggiungere il papà a Treviso: «Noi salvi, mia sorella è morta lì»

Hasan fugge dalle bombe di Gaza per raggiungere il padre a Treviso, mentre ricorda la perdita di sua sorella, morta durante il conflitto.

Gaza, pioggia di bombe sulla Striscia: morti 22 bambini

La Striscia di Gaza è investita da un'intensa violenza, con una pioggia di bombe che ha portato alla tragica morte di 22 bambini.

La testimonianza da Gaza sotto le bombe: “Gente stremata, chi è fortunato fa un pasto ogni 3 giorni”

In mezzo al terrore e alla devastazione, le voci da Gaza raccontano una realtà straziante. "Qui la situazione è terribile", affermano i residenti, mentre i bombardamenti incessanti distruggono ogni speranza.

Media, 'bombe Idf su Gaza, almeno 17 morti questa mattina'

Riporta ansa.it: Almeno 17 palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani a Gaza dalle prime ore di questa mattina, riportano fonti mediche citate da Al Jazeera. Il bilancio include sei persone uccise in un ...

A Gaza si muore soltanto: di fame e per le bombe

Riporta msn.com: Gaza, si muore per le bombe. Si muore per fame. Il primo ministro palestinese Mohamed Mustafa ha dichiarato la Striscia di Gaza zona di carestia durante una conferenza stampa a Ramallah.

