Hamilton ancora una batosta | coinvolto anche Verstappen

La crisi di Lewis Hamilton si fa sentire ancora una volta, coinvolgendo anche Max Verstappen. A Montecarlo, la gara appena iniziata riserva sorprese spiacevoli per il britannico, segnando un altro colpo duro alla sua stagione. In un contesto di sfide e incertezze, le difficoltà di Hamilton si intensificano, lasciando i tifosi e gli esperti a chiedersi quale futuro attenda il campione.

In pochi si aspettavano una notizia del genere per Lewis Hamilton: è una vera batosta, coinvolto anche Max Verstappen La gara a Montecarlo è appena iniziata, ma per Lewis Hamilton arrivano notizie che non sono certo piacevoli. No, non si tratta della F1 dove comunque la prima parte di stagione non è stata positiva. Il primo anno di Ferrari si sta rivelando più complicato del previsto con le difficoltà della SF-25 che hanno reso difficile la vita al pilota inglese ed anche al suo compagno di squadra Charles Leclerc. Qualche lampo isolato da parte del sette volte campione del mondo, come la vittoria nella sprint in Cina e il quarto posto ad Imola, dopo essere partito dodicesimo, ma nel complesso le difficoltà affrontate sono state molte di più di quanto previsto... 🔗 Leggi su Sportface.it

Altri articoli sullo stesso argomento

GP di Imola, la diretta: Verstappen leader su Norris, Antonelli quinto precede Hamilton, Leclerc 12esimo

Il Gran Premio di Imola in diretta vede Verstappen leader davanti a Norris e Antonelli, con Hamilton e Leclerc più indietro.

GP di Imola, la diretta: Verstappen ringrazia la VSC e si ritrova con 20" su Norris, Albon 3°, Antonelli 6° davanti a Hamilton

In una battuta d’arresto sorprendente, la Virtual Safety Car ha favorito Verstappen che si ritrova con 20" di vantaggio su Norris.

GP di Imola, la diretta: Verstappen solitario leader, poi Norris e Piastri. Hamilton recupera la quinta piazza, Leclerc 6° supera Hadjar

In una gara emozionante a Imola, Verstappen guida solitario, seguito da Norris e Piastri. Hamilton recupera posizioni, mentre Leclerc supera Hadjar al Tamburello e si porta al sesto posto.

Su questo argomento da altre fonti

Caos Arabia: Hamilton tampona Verstappen

Riporta video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Dopo Verstappen, si ritira anche Hamilton

Secondo video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Verstappen inchiodato da un gesto e un diagramma segreto: l’incidente non è colpa di Hamilton

fanpage.it scrive: Hamilton o Verstappen? Chi è il principale responsabile dell'incidente nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1? Dopo che il pilota olandese è finito fuori gioco e in ospedale (fortunatamente ...