Hamilton al box Ferrari dopo il GP Monaco | “Ma siete arrabbiati con me?” Cala il gelo in radio

Dopo il GP di Monaco 2025, Lewis Hamilton chiude una gara in quinta posizione, ma la vera curiosità emerge dal team radio. In un clima di tensione, il pilota britannico avverte una freddezza nel box Ferrari e si rivolge al suo ingegnere Riccardo Adami, chiedendo: “Sei arrabbiato con me?”. Un momento che lascia intravedere le dinamiche interne del team. Continua a leggere...

Lewis Hamilton chiude quinto nel GP di Monaco della Formula 1 2025 ma la vera notizia arriva nel team radio post gara. Il pilota inglese percepisce freddezza dal box Ferrari e chiede al suo ingegnere Riccardo Adami: “Sei arrabbiato con me?”... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Hamilton al box Ferrari dopo il GP Monaco: “Ma siete arrabbiati con me?”. Cala il gelo in radio

Max Verstappen vince a Imola, poker davanti alle McLaren: la Ferrari reagisce, Hamilton e Leclerc a punti dopo il disastro in qualifica

Max Verstappen (Red Bull) conquista il settimo GP di Emilia-Romagna, sfoderando un poker. Partito in grande stile, supera Oscar Piastri e domina la gara davanti a McLaren, mentre Ferrari e Leclerc reagiscono dopo un disastro in qualifica.

Reazione Ferrari dopo il disastro in qualifica, Hamilton: “Incredibile spirito dei tifosi”

La Ferrari dimostra grande compostezza e spirito sportivo dopo il disastro in qualifica di Hamilton. Nonostante le difficoltà, in gara la squadra ha confermato il suo buon passo, con Hamilton risalito in quarta posizione e Leclerc in sesto.

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza”

Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente.

