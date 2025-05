Halley Matelica sfida Esperia Cagliari in semifinale di serie B interregionale

Halley Matelica sfida Esperia Cagliari in semifinale di Serie B Interregionale, dopo una pausa di una settimana. La squadra si prepara alla partita di oggi alle 19 al Palasport di Castelraimondo, pronta per affrontare la gara dopo aver superato i quarti di finale. La sfida rappresenta un’importante occasione per accedere alla finale, riprendendo il cammino interrotto dalle fatiche della serie contro Bramante Pesaro.

Dopo una settimana di pausa per ricaricare le pile dopo le fatiche della serie contro il Bramante Pesaro, la Halley Matelica è pronta ad affrontare un’altra battaglia. Sulla strada verso la finale trova oggi alle 19 (al palasport di Castelraimondo) l’Esperia Cagliari, che nei quarti di finale ha fatto fuori la Carver Roma. I sardi hanno giĂ saputo mettere in difficoltĂ la formazione matelicese, facendola soffrire in casa propria e vincendo il match di ritorno nell’ultima giornata di Play In Gold. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Halley Matelica sfida Esperia Cagliari in semifinale di serie B interregionale

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Halley Matelica sfida il Bramante a Pesaro per gara2 dei quarti di finale play off

La Halley Matelica sfida il Bramante a Pesaro per gara2 dei quarti di finale play off. Domani alle 21, i ragazzi di coach Antonio Trullo, reduci dalla vittoria in gara1, cercano di consolidare il vantaggio.

Halley Matelica in semifinale Conference Centro contro Esperia Cagliari

La Halley Matelica approda in semifinale della Conference Centro per il secondo anno consecutivo, affrontando l'Esperia Cagliari, che ha conquistato la vittoria decisiva in gara 3 contro Carver Roma.

Halley Matelica supera Bramante Pesaro e vola in semifinale play off

Halley Matelica supera Bramante Pesaro 59-52 e accede alle semifinali dei playoff. Una sfida intensa in cui i padroni di casa hanno mostrato determinazione e talento, grazie ai punti di Dieng e Zanzottera.

Ne parlano su altre fonti

Halley Matelica sfida Esperia Cagliari in semifinale di serie B interregionale

Si legge su sport.quotidiano.net: La Halley Matelica affronta l'Esperia Cagliari in semifinale, con diretta Facebook e biglietti a partire da 5 euro.

Halley Matelica in semifinale Conference Centro contro Esperia Cagliari

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

La Vigor Matelica sfida l'Esperia Cagliari nell'ultimo test prima dei playoff

Si legge su basketmarche.it: La Halley Matelica, forte del primo posto già in tasca, non ha molto da chiedere al match di domani pomeriggio (palla a due ore 18) a Castelraimondo contro la Esperia Cagliari, se non di tenere alte ...

Basket A2 femminile | Techfind San Salvatore Selargius - Pall.Vigarano del 13/11/2021