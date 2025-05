Hala Madrid e nient’altro

Luka Modric e Carlo Ancelotti, iconici del Real Madrid, hanno salutato emotivamente il pubblico del Santiago Bernabéu dopo l’ultima partita di Liga della stagione 2024-2025. Entrambi hanno detto addio con grande commozione, segnando un momento storico per il club. Modric, in particolare, ha ricevuto un riconoscimento speciale per la sua lunga carriera al Madrid, confermando il suo status di leggenda bianca.

Le leggende del Real Madrid Luka Modric e Carlo Ancelotti hanno entrambi dato addii emotivi di fronte alla folla di Santiago Bernabeu in seguito all'ultima partita di Liga della stagione. Modric è stato spostato come parte di una ricostruzione sotto l'allenatore in arrivo Xabi Alonso, mentre Ancelotti sta lasciando il controllo come capo allenatore del Brasile per la Coppa del Mondo del 2026. Entrambi sono stati dati tifos trattenuti dalla folla durante la vittoria per 2-0 di Madrid su Real Sociedad sabato pomeriggio.

Calcio, Modric annuncia l’addio al Real: “Hala Madrid”

Luka Modric annuncia il suo addio al Real Madrid, con un messaggio carico di emozione rivolto ai tifosi madridisti.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Giambona: "Fondi assunzioni a rischio? Da governo regionale altro schiaffo ai giovani siciliani"

La Regione Siciliana sta per perdere 50 milioni di euro destinati a incentivare le assunzioni, un duro colpo per i giovani dell'isola.

Ancelotti saluta il Real: "Anni indimenticabili: legame eterno. Hala Madrid e nient'altro"

Riporta milannews.it: Ora inizia una nuova avventura, ma il mio legame con il Real Madrid è eterno. A presto, tifosi del Real Madrid. Hala Madrid e nient'altro". Carlo Ancelotti è diventato l'allenatore con più titoli ...

