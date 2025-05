haiti prima nazione nera libera della storia soffocata in culla dall avidità della francia

Haiti, prima nazione nera libera della storia, è un simbolo di resistenza soffocato dall'avidità francese. Oltre ai terremoti e alla violenza, rappresenta una ferita aperta non solo nel suo territorio, ma anche nella coscienza collettiva dell'Occidente. Una colpa storica, tanto francese quanto globale, che continua a segnare il destino di un popolo dimenticato e oppresso, portando con sé il peso di una storia mai risolta.

Haiti è una ferita aperta, ma non solo per i suoi terremoti, la violenza, o la miseria cronica che la tiene in ginocchio. Haiti è il nome di una colpa che l'Occidente non ha mai voluto espiare. Una colpa francese, certo, ma anche collettiva, di un mondo che ha voltato le spalle alla prima nazione nera libera della storia, per aver osato l'impossibile: liberarsi dalla schiavitù, proclamare la propria indipendenza e fondare una Repubblica di ex schiavi. Era il 1804, e Saint-Domingue — la "perla delle Antille" — si scrollava di dosso l'impero coloniale francese nell'era di Napoleone Bonaparte. Era un'isola che faceva la fortuna di Parigi con zucchero, caffè, cotone e indaco, grazie al lavoro forzato di mezzo milione di africani ridotti in catene...