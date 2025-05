Gyokeres Juventus solo conferme | c’è anche il suo nome nella lista degli obiettivi per l’estate! Può arrivare in un caso

La Juventus continua a monitorare Viktor Gyokeres, confermando il suo interesse per il calciomercato estivo. Il nome dell’attaccante compare nella lista degli obiettivi, aprendo uno scenario possibile di arrivo a Torino. Con possibilità concrete di trasferimento, Gyokeres potrebbe rappresentare un rinforzo importante per i bianconeri nella prossima stagione. Restano aggiornamenti e negoziati in corso per definire il suo eventuale approdo in granata.

Gyokeres Juventus, solo conferme: c’è anche il suo nome nella lista degli obiettivi per l’estate! Può arrivare a Torino in questo caso: lo scenario. Arrivano conferme per quanto riguarda l’interesse del calciomercato Juventus nei confronti di Viktor Gyokeres, attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona che ha attirato su di sé gli occhi di diversi top club. Tra questi come riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche la Vecchia Signora, che potrebbe decidere di virare con decisione su di lui nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo con il Napoli per Osimhen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus, solo conferme: c’è anche il suo nome nella lista degli obiettivi per l’estate! Può arrivare in un caso

