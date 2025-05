guzide smaschera spia gulsum verità su oylum e truffa di hakan in tradimento

Nel nuovo episodio di "Tradimento", in onda il 26 maggio 2025 su Canale 5, Guzide svela la vera identità di Gulsum, rivelando intrighi legati a Oylum e la truffa orchestrata da Hakan. Colpi di scena inaspettati e segreti inconfessabili emergono, certo lasciano il pubblico con il fiato sospeso. Un capitolo di tensione e sorprendenti rivelazioni attende i fan della serie, pronti a scoprire cosa accadrà.

