Guida TV Sky Cinema e NOW | Valerian e la città dei mille pianeti Domenica 25 Maggio 2025

Domenica 25 maggio 2025, su Sky Cinema e NOW, i clienti potranno godersi una vasta selezione di film tra azione, dramma, fantascienza e commedia. In particolare, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), va in onda "Valerian e la città dei mille pianeti". La programmazione offre intrattenimento per tutti i gusti, con un mix di generi e titoli imperdibili.

Domenica 25 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Valerian e la città dei mille pianeti, blockbuster fantascientifico di Luc Besson co. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Valerian e la città dei mille pianeti, Domenica 25 Maggio 2025

Altri articoli sullo stesso argomento

Guida TV Sky Cinema e NOW: Conclave, Lunedi 5 Maggio 2025

Lunedì 5 maggio, i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una selezione imperdibile di film, spaziando tra azione, dramma, fantascienza e commedia.

Guida TV Sky Cinema e NOW: A Mistake, Venerdi 16 Aprile 2025

Scopri il meglio del cinema venerdì 16 maggio 2025 con Sky Cinema e NOW! Una serata imperdibile ti attende, ricca di film avvincenti che spaziano dall'azione al dramma, fino alla fantascienza e alla commedia.

Guida TV Sky Cinema e NOW: Corro da te, Mercoledi 14 Maggio 2025

Mercoledì 14 maggio 2025, Sky Cinema e NOW presentano una serata imperdibile ricca di emozioni. Sui canali dedicati, una selezione di film per tutti i gusti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guida alle Serie in TV oggi sera su Sky Cinema Due

Come scrive comingsoon.it: Guida alle Serie in TV oggi sera su Sky Cinema Due guida programmazione delle Serie TV nel palinsesto televisivo Sky Cinema Due per sapere cosa fanno le Serie questa ...

Guida TV Sky Cinema e NOW: The Fabelmans, Venerdi 28 Giugno 2024

Segnala digital-news.it: Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 e su Sky Cinema Collection HD alle 21:45, puoi vedere "The Fabelmans". Vincitore del Golden Globe al miglior film e alla regia, ... Questa sera su Sky Cinema, c'è una ...

SKY: film e serie tv di ieri

Secondo mymovies.it: Serie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ...

La guida tv di oggi dei canali Sky e Sky Cinema