Guerra | Scontri tra tifosi da condannare grazie alla Polizia Locale

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, condanna fermamente gli scontri tra tifosi avvenuti dopo i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. La polizia locale ha intervenuto per placare la violenza, ma è importante ribadire che lo sport deve promuovere valori di rispetto e solidarietà , non di incitamento all’odio. Un esempio di condanna netta e di impegno a tutelare la serenità delle manifestazioni sportive e della comunità .

«Quello che è accaduto è grave e dobbiamo condannarlo con fermezza». Così, il sindaco di Parma Michele Guerra, ha commentato ai microfoni di 12TvParma gli episodi di violenza in coda ai festeggiamenti in piazza Garibaldi per lo scudetto del Napoli, venerdì sera. "Il calcio, lo sport, può e deve... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Guerra: "Scontri tra tifosi da condannare, grazie alla Polizia Locale"

