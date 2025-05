guasto alla linea treni cancellati o modificati tra roma e viterbo

Domenica 25 maggio si preannuncia particolarmente difficile per i pendolari del Lazio. A causa di un guasto tecnico alla linea, Trenitalia ha sospeso la circolazione alla stazione di Viterbo Porta Fiorentina dalle 6 del mattino, causando la cancellazione e la modifica di diversi treni in partenza e arrivo. I viaggiatori si trovano quindi a dover affrontare disagi significativi nella loro routine quotidiana.

Un’altra giornata difficile per i pendolari del Lazio. Dalle 6 del mattino di oggi, domenica 25 maggio, Trenitalia ha sospeso la circolazione nella stazione di Viterbo Porta Fiorentina per un inconveniente tecnico alla linea. Cancellati, quindi, i treni in arrivo e in partenza dello scalo della... 🔗 Leggi su Romatoday.it