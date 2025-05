Gualtieri | Roma sta curando i suoi mali per diventare città più sostenibile e accogliente

Gualtieri, sindaco di Roma, annuncia il suo impegno per trasformare la Capitale in una città più sostenibile e accogliente. Il 25 maggio 2025, in un incontro significativo, ha sottolineato l’importanza di affrontare le problematiche delle periferie, lavorando per un futuro migliore. Attraverso riforme e iniziative mirate, Roma ambisce a diventare un esempio di armonia sociale e sostenibilità nel contesto urbano.

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2025 "Roma, Santità, è oggi una città impegnata a curare i suoi mali, in primo luogo occupandosi della condizione di sofferenza che vivono le tante periferie urbane e sociali che ancora esistono. Continueremo a lavorare Affinché Roma diventi un modello di armonia tra l'uomo e l'ambiente, una città capace di governare i tumultuosi cambiamenti legati alle grandi rivoluzioni in atto, a partire dall'irruzione nelle nostre vite della tecnologia e dell'intelligenza artificiale" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durnate l'incontro con Papa Leone XIV. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gualtieri: "Roma sta curando i suoi mali per diventare città più sostenibile e accogliente"

