Grimaldi Alliance cresce in Svizzera con Germann Avocats

Grimaldi Alliance, guidata dal Managing Partner Francesco Sciaudone, rafforza la propria presenza in Svizzera con l’ingresso di Germann Avocats, fondato a Ginevra nel 2000. Rinomato nel panorama legale svizzero, il nuovo team di Germann Avocats amplia le competenze dello studio, consolidando la posizione di GA come punto di riferimento nel settore legale internazionale e locale. Un passo strategico che rafforza l’offerta di servizi di Grimaldi Alliance nel mercato svizzero.

Grimaldi Alliance (GA), guidato dal Managing Partner Francesco Sciaudone, rafforza la propria presenza in Svizzera con l’ingresso dello studio Germann Avocats. Fondato a Ginevra nel 2000, Germann Avocats è un punto di riferimento nel panorama legale svizzero, con un team esperto che assiste clienti privati, PMI, start up, grandi imprese svizzere e internazionali, enti pubblici e organizzazioni non governative. Attivi nel diritto societario, amministrativo e contrattuale, nella protezione dei dati, nella concorrenza sleale, negli appalti pubblici, nel diritto delle migrazioni, nella proprietà intellettuale e nelle operazioni di M&A, oltre che nel contenzioso e nella mediazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

