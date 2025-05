Greci veicolo bloccato su un burrone | intervento dei soccorsi in località Ischia Cottini

Ieri sera ad Ischia Cottini, i Carabinieri di Ariano Irpino sono intervenuti dopo una richiesta di soccorso: un uomo rimasto bloccato con la sua auto su un burrone. L'intervento di soccorso è stato necessario per mettere in sicurezza il veicolo e la persona coinvolta. La situazione è stata rapidamente gestita per evitare ulteriori rischi, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Greci – Nella serata di ieri, in località Strada Vicinale Ischia Cottini, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al numero unico di emergenza "112". Un uomo, alla guida della propria autovettura, era rimasto bloccato nei.

