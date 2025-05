Grave incidente sull’autostrada A4 coinvolte 9 persone | code di oltre 7 chilometri

Un grave incidente ha colpito l'autostrada A4 nei pressi di Brescia il 25 maggio, coinvolgendo nove persone e causando code di oltre sette chilometri. Il pomeriggio, segnato da un violento impatto tra un SUV e uno scooter, ha paralizzato la circolazione per ore, creando disagi per migliaia di automobilisti. L’incidente è avvenuto poco dopo le cinque, nel tratto in direzione...

Brescia – Il pomeriggio del 25 maggio si è trasformato in un incubo per migliaia di automobilisti lungo l’ autostrada A4, dopo che un violento impatto tra un Suv e uno scooter ha mandato in tilt la circolazione per ore. L’incidente è avvenuto poco dopo le cinque di pomeriggio, nel tratto in direzione Milano all’altezza di Peschiera del Garda, creando una catena di conseguenze che ha paralizzato l’autostrada. Secondo quando riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, nove persone sono rimaste coinvolte nello scontro. Due di loro hanno riportato ferite di media gravità. Uno è stato caricato sull’elicottero del 118 e portato d’urgenza al Borgo Trento di Verona... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grave incidente sull’autostrada A4, coinvolte 9 persone: code di oltre 7 chilometri

