Grave incidente a Lucignano tra bici e auto | minorenne trasportata in codice rosso alle Scotte

Oggi alle 13:22, lungo la Strada Provinciale 25 a Lucignano, si è verificato un grave incidente tra un'auto e una bicicletta, coinvolgendo una minorenne. La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale delle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Alle ore 13:22 di oggi la centrale operativa del 118 di Arezzo è intervenuta per un grave incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 25, nel comune di Lucignano. L'incidente ha coinvolto un'automobile e una bicicletta, a bordo della quale si trovava una ragazza minorenne. La giovane è rimasta gravemente ferita nell'impatto ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena grazie all'intervento dell'elisoccorso Pegaso 2. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari dell'ambulanza infermieristica della Misericordia di Castiglion Fiorentino, il mezzo BLSD dell'Avis di Foiano e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità...

