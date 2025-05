Grande successo per il Festival dell' economia di Trento | un' edizione sorprendente

Il Festival dell'Economia di Trento ha registrato un grande successo con un'edizione sorprendente. Le giornate trascorse hanno portato soddisfazione non solo al Gruppo Sole 24 Ore, ma anche alla città e ai suoi abitanti. Questo evento ha contribuito a definire l'agenda del Paese, offrendo spunti di riflessione e confronto su tematiche economiche rilevanti, consolidando ulteriormente il ruolo di Trento come punto di riferimento culturale e sociale.

"Porto a casa una straordinaria soddisfazione perché ancora una volta questa edizione è stato un grande Festival, con giornate formidabili, non solo per il Gruppo Sole 24 Ore, ma per Trento, per i trentini e penso di poter dire che abbiamo fatto anche un po' l'agenda del Paese in questa settimana. Abbiamo cominciato a farlo perché i festeggiamenti dureranno fino alla fine dell'anno e saranno festeggiamenti lunghi, importanti, perché 160 anni non passano in un colpo d'ala". Lo ha detto Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor, e presidente del Comitato scientifico del Festival dell'economia di Trento, che oggi si conclude con la cerimonia al Teatro Sociale... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande successo per il Festival dell'economia di Trento: un'edizione sorprendente

