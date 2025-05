Granda il birrificio agricolo che porta l’Italia nel mondo

Granda, il birrificio agricolo che porta l’Italia nel mondo, nasce dall’amore e dalla passione di Ivano Astesana. Ricorda con emozione la prima cotta, svolta nel vecchio granaio di suo nonno, un momento che ha rivoluzionato la sua vita. Da quell’istante, la sua passione per la birra artigianale si è trasformata in un progetto internazionale, unendo tradizione e innovazione per valorizzare il sapore autentico italiano.

"Ricordo ancora con grande emozione e affetto – dice Ivano Astesana, founder di Granda – la prima cotta preparata in quello che era stato il granaio di mio nonno. Mentre lo vivevo non mi sarei mai immaginato che da quel momento la mia vita sarebbe cambiata". Ebbene sì, quella di Ivano e della sua creatura . Granda, il birrificio agricolo che porta l'Italia nel mondo

