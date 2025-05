Gran Concerto Per Mio Figlio

Il Gran Concerto “Per Mio Figlio” torna a Treviso, promettendo una serata indimenticabile di musica e solidarietà. Organizzato da Ulss 2 e Per Mio Figlio, l’evento si svolgerà giovedì 29 maggio alle 20:45 presso la sala concerti dell’Odissea di Spresiano. Un’occasione speciale per sostenere una causa importante, tra emozioni, musica di alta qualità e la voglia di fare del bene.

Ulss 2 e Per Mio Figlio hanno annunciato oggi a Treviso il ritorno del Gran Concerto “Per Mio Figlio”. L’appuntamento benefico si terrà giovedì 29 maggio, alle 20:45, nella sala concerti dell’Odissea di Spresiano, e promette di essere una serata memorabile, ricca di emozioni e musica di altissimo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Gran Concerto “Per Mio Figlio”

