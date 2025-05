Gran Bretagna la gara di MotoGp | Quartararo in testa su Miller che supera Bagnaia Marc Marquez è 5 | Diretta

La gara di MotoGP a Silverstone inizia con sorprese e imprevisti: cadute iniziali e una rilevazione di olio in pista costringono a una ripartenza. In testa, Quartararo guida davanti a Miller, che supera Bagnaia, mentre Marc Marquez si intoffa tra i favoriti, attualmente quinto. La corsa promette emozioni in una Gran Bretagna che si conferma teatro di sfide intense e imprevisti spettacolari.

Inizio a sorpresa con cadute della corsa di Silverstone, poi la rilevazione dell'olio in pista costringe a ricominciare da zero...

