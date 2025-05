Gran Bretagna la gara di MotoGp | cade Bagnaia Quartararo rompe la moto in testa va Bezzecchi Marc Marquez ora è 3 | Diretta

La gara di MotoGP a Silverstone in Gran Bretagna inizia in modo sorprendente, con cadute e problemi sulla pista. Bagnaia e Quartararo sono fuori gioco, mentre Bezzecchi guida in testa. Marc Marquez si trova al terzo posto dopo aver riparato la moto. La corsa, interrotta per una fuga di olio, riprende da zero, regalando emozioni e colpi di scena in una giornata ricca di sorprese.

Inizio a sorpresa con cadute della corsa di Silverstone, poi la rilevazione dell'olio in pista costringe a ricominciare da zero... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gran Bretagna, la gara di MotoGp: cade Bagnaia, Quartararo rompe la moto, in testa va Bezzecchi. Marc Marquez ora è 3° | Diretta

