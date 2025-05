Gran Bretagna la gara di MotoGp | cade Bagnaia Quartararo in testa su Bezzecchi poi Zarco Marc Marquez va lungo | Diretta

La gara di MotoGP a Silverstone si apre con sorprese e incidenti: le cadute di Bagnaia e Bezzecchi, e la leadership di Quartararo davanti a Bezzecchi. Zarco e Marc Marquez affrontano difficoltà , con il campione Honda che va lungo. L'evento viene momentaneamente interrotto a causa di perdite di olio in pista, costringendo a una ripartenza e lasciando gli appassionati con il fiato sospeso.

Inizio a sorpresa con cadute della corsa di Silverstone, poi la rilevazione dell'olio in pista costringe a ricominciare da zero... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gran Bretagna, la gara di MotoGp: cade Bagnaia, Quartararo in testa su Bezzecchi, poi Zarco. Marc Marquez va lungo | Diretta

Approfondisci con questi articoli

MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di MotoGP si terrà il 25 maggio, con qualifiche e gara trasmesse in chiaro su TV8.

MotoGP, GP Gran Bretagna 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale 2025 riprende con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, settimo appuntamento stagionale.

Quando la MotoGP domani in tv, GP Gran Bretagna 2025: orari warm-up e gara

Domani, nel GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, si deciderà il destino della gara di MotoGP. Dopo il warm-up, i titoli di testa si sfideranno in una giornata ricca di emozioni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gara MotoGP sospesa a Silverstone dopo le cadute Alex e Marc Marquez, c’è olio in pista: cosa è successo

Scrive fanpage.it: Caos a Silverstone nel GP di Gran Bretagna della MotoGP 2025: gara interrotta con bandiera rossa dopo appena due giri per una perdita d’olio in pista ...

MotoGP, Silverstone, a terra i fratelli Marquez: bandiera rossa

Secondo sportal.it: Incredibile colpo di scena nei primi giri del Gran Premio della Gran Bretagna caratterizzati da molteplici cadute ...

MotoGP, Marc Marquez cade nel GP di Gran Bretagna. Ma la bandiera rossa lo salva!

oasport.it scrive: Subito un colpo di scena dopo l'altro al via del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. La gara di ...

??? MotoGP | LIVE: Gara GP Gran Bretagna ????