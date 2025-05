Grace Raccah chi è la milionaria fidanzata di Rudy Zerbi

Grace Raccah è la milionaria fidanzata di Rudy Zerbi, noto produttore discografico e insegnante di Amici di Maria De Filippi. Originaria di Israele, Grace è diventata famosa anche per il suo stile di vita lussuoso e le sue vacanze da sogno. La coppia, molto riservata, ha attirato l’attenzione dei media grazie alla loro relazione stabile e alla loro evidente affinità, che cattura l’interesse dei fans di Zerbi e non solo.

Rudy Zerbi è un produttore discografico, un conduttore e uno degli insegnanti storici del programma Amici di Maria De Filippi. Originario di Lodi, Zerbi inizia la sua carriera nella musica come dj per poi diventare talent scout e produttore discografico. Negli anni ha collaborato a diversi progetti di grandi cantanti e ha ricoperto molteplici ruoli all’interno dell’azienda Sony Music Italia. Successivamente ha partecipato a diversi programmi televisivi, fino a diventare uno dei volti storici di Amici. In merito alla sua vita privata, sappiamo che Rudy Zerbi ha scoperto a trent’anni di essere figlio naturale di Davide Mengacci, dopo la rivelazione fatta da sua madre... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Grace Raccah, chi è la milionaria fidanzata di Rudy Zerbi

