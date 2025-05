Gp Silverstone capolavoro Bezzecchi Marc Marquez terzo cade Bagnaia

Marco Bezzecchi conquista il GP di Silverstone, regalando all'Aprilia una vittoria emozionante. Il pilota italiano ha superato Marc Marquez, terzo al traguardo, e ha dimostrato grande determinazione nella gara ripresa dopo la bandiera rossa. Tra cadute e colpi di scena, questo metodo ha segnato un capolavoro di strategia e talento, caratterizzando un emozionante capitolo del campionato di MotoGP.

(Adnkronos) – Marco Bezzecchi conquista il Gp di Gran Bretagna di MotoGp a Silverstone e riporta l'Aprilia alla vittoria. Il pilota italiano ha la meglio sui leader del mondiale nella seconda partenza dopo che la gara era ripresa in seguito alla bandiera rossa esposta al secondo giro per una macchia d'olio in pista. I fratelli . L'articolo Gp Silverstone, capolavoro Bezzecchi. Marc Marquez terzo, cade Bagnaia proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gp Silverstone, capolavoro Bezzecchi. Marc Marquez terzo, cade Bagnaia

